烈顯倫斥法院縱容街頭混亂一年　質疑司法界存「自我賦權」　

烈顯倫撰文批評法院在過去一年，有分造成街頭混亂的社會環境。

因修例風波引發的社會衝突令本港秩序大亂，終審法院前常任法官烈顯倫繼年初批評法院對禁蒙面法的判決後，今(3日)再於報章發表文章，指法院「幫助創造了」過去一年導致街頭混亂的社會環境，因為法院持續讓公共利益屈從於個人權利的主張，導致保護大多數人的法律被破壞，懲罰卻不見。

烈顯倫在題為《是時候緊急改革了》的文中提到，過去一年的社會事件令香港法治遭到不少破壞。他重提去年11月法院對《禁蒙面法》案的判決，批評法院對一國兩制完全欠缺敏感度，把自己抬高至全國人大的位置，並自我賦權、擊倒一項至關重要的主要立法，難怪全國人大常委會事後發聲明批評判決。

他續援引港珠澳大橋司法覆核案、立法會宣誓案、西九龍高鐵站等案件，認為直接影響了中央政府與香港的關係；當中不少案件都涉及香港法院對《基本法》解釋，又援引海外晦澀難明，不適合香港的案件。烈顯倫認為：「這種做法根本是錯誤，也與普通法的宗旨相違背。」

烈亦批評大律師公會一再公開聲明北京「干預」香港事務，當中包含了一個不言而喻的立場，即「高度自治」意味着中央政府對香港沒有主權性的監督權。

對於本地司法界，他還批評：「最糟糕的是法院允許律師顛倒基本法」，本港法院存在的問題嚴重且根深抵固，司法機構亦受各種弊端影響，是時候緊急改革了。

立法會議員容海恩回應指，明白每個法官有不同的想法，無意抨擊個別法官，但認同法院現時在量刑或判決時未有明確準則，在部分反修例風波的案件中，更有被告並無悔意，但獲法官輕判，甚或在判詞中讚揚被告的情況，確實有機會令社會更亂，建議律政司應就此多提供指引。

至於烈批評法院對一國兩制欠敏感度，容指自己自2004年畢業，除了首幾年會有一些培訓課程給新晉大律師，其後都是靠自己研習，她認為，現有的法律知識或許會變舊，而且有很多新的法律，希望律政司提供相關培訓，並加強公眾教育，令法律界和市民都充分了解現行法律。

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