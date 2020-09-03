警搗破祈福黨拘6人　涉及金額達120萬元

警方於昨日（2日）以「串謀欺詐」、「管有虛假文書」及「違反逗留條件」等罪名拘捕3男3女（年齡介乎43歲至55歲），涉嫌與全港多宗街頭騙案有關，涉及金額達港幣120萬元。

西區助理指揮官（刑事）冼國明警司表示，西區刑事部於昨日成功瓦解街頭祈福黨騙案集團拘捕6人，當中包括2名本地人及4名分別內地非法入境者或逾期居留人士。警方相信犯案集團的骨幹成員已經被捕。據悉，犯案集團安排「一條龍」形式，在內地招攬犯案成員，安排來港及住宿，並操控她們犯案。警方調查後，相信犯案集團過往涉及5宗騙案，昨日他們於粉嶺進行第6宗騙案時，被警方拘捕。

西區刑事侯禮文總督察稱，警方在8月31日接獲一名女受害人報案指，她在香港仔田灣遇上騙徒，對方指她撞邪，另一名騙徒出現自稱神醫能為她消災解困，誘使她交出財物放入膠袋，代她祈福。其後事主回家後，發現膠袋內裏的財物被換成沙糖及鹽。警方翻查有關「天眼」片段追查，鎖定一輛接載騙徒的私家車，至昨日西區刑事部探員採取行動，犯案集團於粉嶺欣盛苑，正向第6名受害人行騙期間，當場拘捕2男3女(43歲至51歲)。探員稍後在觀塘再拘捕多一名55歲的逾期居留的內地漢。各人分別涉嫌「串謀欺詐」、「管有虛假文書」及「違反逗留條件」等罪。行動中，警方檢獲疑人犯案時的衣着、私家車、逾10萬元現金、銀行卡、手機、符咒、沙糖、鹽等證物，警方相信犯案集團運作約一段時間。

據了解，6名受害人(69至76歲)，分別為家庭主婦或退休人士，其中一人損失約50萬元。騙徒甚至跟隨受害人到銀行或寓所，提取財物。涉案騙徒沒有黑幫背景，涉案的本地人招攬同鄉來港犯案。

商業罪案調查科情報組劉肇龍高級督察稱，今年1月至8月期間，警方接獲14宗街頭騙案，涉款470萬元，受害人年齡47至76歲，損失由9500元至200萬元不等。騙徒往往向婆婆搭訕，訛稱其家人將會有大病或厄運發生，騙徒會自稱是神醫或認識神醫，可為其祈福化解災難。

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