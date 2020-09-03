商人涉深圳狎女童案　祖母否認誣衊：我都希望唔係真

29歲內地男商人被指在其深圳住所中，非禮女友的5歲幼女，他去年於落馬洲入境香港時被捕，被控一項非禮罪，案件今（3日）於區院續審。控方舉證完畢，法庭裁定案件表面證供成立。

控方今早傳召受害女童X的祖母出庭作供，她表示當日X及其姊回到家後，其父便讓2人洗澡，她之後就替她們抹身及穿衣服，便返回廚房煮飯。

惟不久兒子卻說X表示下體痛及痕，懷疑未有清潔好，着她再替X沖洗。她開始還以為是內褲不干淨塗點藥膏便可，但她發現X下體又紅又腫，X還說母親已兩次帶她去看醫生，並透露是深圳的父親「篤」她。

祖母於是把事件告知兒子，兒子憤怒表示要報警，而X聽見後卻表示不能報警，更改口稱只是跌下床弄到已經沒事了。祖母疑惑X為何改口，遂跟她說不能說謊，又她是否母親教她這樣說，X當時點頭。飯後他們便帶X到醫院，並向駐院警員報警。

辯方則指出她的證人供詞中，並沒有她今天所說的這麼多細節，尤其在洗澡一事上，質疑她是「作出嚟」。惟祖母激動反駁：「我作黎做乜嘢呢，對我孫女係於事無補，我都希望我嘅孫女講嘅唔係真，我都唔想孫女有陰影喺度」，甚至還說：「如果我作出嚟嘅，我行出去比車車死」，直言如此案情若不是X說出來：「我都唔識作啊」。

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