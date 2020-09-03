天主教區發開課備忘　指學生穿校服參加校外活動須獲批准

天主教教育事務處昨日(2日)向屬校校長發「開課備忘」，指學生應在校方批准或支持下，才穿上校服參加的校外活動，並提醒學校應在這點「保持警覺」。該備忘一方面指，學校應保障師生的言論自由，師生應以和平及理性方式表達意見，另一方面又指任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地。

天主教香港教區教育事務主教代表劉超賢在該文件指，學校的日常運作能從去年的社會事件及今年停課多月帶來的困擾，校長及教職員在新學年應攜手合作，讓學校運作回復正常，他又指復課後追趕學習進度之餘，亦需留意學生的言行與情緒。

文件提到，學校應保障師生的言論自由，師生不論在課堂內外，均須以「和平、理性、尊重與包容及呵護教育原則的方式」表達意見，惟「任何人士均不應利用學校作為表達政治訴求的場地」，更不應散播仇恨與暴力的思想。

該文件又指，學校應保持警覺，確保以校方名義成立的組織如學會，或舉辦的活動，以及學生代表學校或穿上校服參加的校外活動，均事先獲得校方批准或支持，又指學生行為出現偏差時，須先按校本機制處理，讓學生有改過的機會，惟有關行為出現嚴重偏差時，則「考慮以其他更合適的方式處理」。

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