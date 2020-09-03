黎智英刑恐東方記者案今裁決　多個團體法院外請願促重判

有市民拉起寫有「洋奴漢奸黎智英」橫額。(何天成攝)

壹傳媒黎智英於2017年參與維園六四集會時，在未被挑釁下恐嚇東方報業集團男記者，更揚言「我實搵人搞×你」。黎早前被裁定刑事恐嚇罪表證成立後，不出庭自辯。裁判官將案件押後至今日(3日)下午在西九龍法院裁決。多個團體及市民下午1時許在法院外請願，希望黎智英盡快入獄。

團體「市民心聲」在法院外拉起橫額，上面寫有「洋奴漢奸黎智英」、「豬狗不如、重判入獄」等字句。另有市民高呼「黎智英快入獄」、「恐嚇記者犯大忌、兩年監禁好正常」、「臨老入獄攞嚟衰」等口號，批評黎自己都有經營傳媒事業，仍恐嚇記者，罪行嚴重，希望法官「唔好重重咁審，輕輕咁判」，希望法庭至少判黎監禁2年，他們又指黎早前因涉違《港區國安法》被捕，認為他應被重判。

而另外3個團體「愛國護國101」、「香港政研會」及「DQ行動組」，則於下午1時半抵達法院外示威。他們高呼多句口號，形容黎為「漢奸」，批評他「禍國害港」、「害死年青人」、「害死香港」，指他應被即時判處入獄。

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