四處塗鴉表達不滿　向特首辦潑墨男子還押候懲

被告承認曾向行政長官辦公室的外牆潑墨。

53歲運輸工人聲稱不滿政府施政，於去年5月至今年3月期間，在全港多個政府建築物上噴寫「平反六四」、「林鄭下台，赤娥禍港」等字句，並向行政長官辦公室的外牆潑墨，因而被控6項刑事毀壞罪。案件今（3日）在東區法院提訊時，被告承認所有控罪，裁判官把案押至9月17日，等待被告的背景報告後判刑，期間被告須還押監房看管。

控罪指，被告李仲賢於去年5月19日至6月8日期間，分別損毀在西營盤西邊街行人天橋的隔音屏障、金鐘添馬公園觀景台的牆壁、在大埔山塘路近南運路的配電箱、馬鞍山白石角海濱長廊的金屬圍欄及磚牆，以及位於馬鞍山橋下路的一條柱。此外，他並被控於今年3月28日，在中環行政長官辦公室外損壞屬於康樂及文化事務署的外牆。

案情顯示，被告在上述地點用紅漆噴字及潑墨後，均有閉路電視拍攝到被告的容貌，警方於今年4月2日拘捕被告。

辯方求情指，被告欲表達對修訂逃犯條例及對政府施政差劣的不滿，才會一時衝動犯案，他現時已得到教訓並主動認罪，冀法庭輕判。控方本申請要被告向政府賠償逾2.5萬港元，惟法庭沒有頒下賠償令，着控方循民事途徑向被告索償。

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