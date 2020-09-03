喜靈洲連續2日發現成年江豚擱淺　屍身嚴重腐爛

香港海洋公園保育基金今日(3日)接獲市民通報，指喜靈洲有鯨豚擱淺，立即趕赴現場調查，證實擱淺的是一條成年雄性江豚，長約150厘米，屍身已達第4級「嚴重腐爛」。人員其後即場為屍體進行解剖，檢取樣本帶返海洋公園作詳細化驗，以確定其死因。

今次是本年度第33宗鯨豚擱淺個案，亦是喜靈洲連續第2日發現同等長度、腐爛程度相若的成年江豚屍體。香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚擱淺個案，可致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片（如有），讓行動組能盡快到場跟進。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020