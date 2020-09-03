因生父曾患思覺失調　醫生估計彥霖有發病風險

職業訓練局15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開知專設計學院後被發現浮屍海面，死因庭今早(3日)續審。精神科醫生何美怡以專家證人身份作供，她上月8日就彥霖的精神狀況撰寫專家報告，期間曾與彥霖的母親、外公、姑媽、堂姊及社工等人通過電話，並參考過上述人士的證人供詞、相關閉路電視片段及彥霖的解剖及毒理報告等。

根據青山精神病院報告，彥霖的生父在1996年已是青山病人，最近十年至少5次入住青山精神病院，每次住2-6個月，主要因為早年吸毒導致患有「分裂情感性障礙」，是思覺失調的一種，但他在2014年已完全戒毒，去年10月曾出院出席彥霖喪禮，惟之後因無覆診及無守出院條件，今年初再被帶入青山，至少要住一年。

何認為彥霖在小學6年級後開始有對立反抗症，因她成日發脾氣，表現執著，經常同舅父和媽等權威人士鬧交，腳傷後開始不上學，常出夜街之餘，又經常帶不同男子回家過夜，外公及舅父阻止𣎴了。她又因為不喜歡老師同學而經常轉校，以上行為都令她的外公和媽媽感到困擾和壓力。

何亦認為彥霖有操行障礙，可與對立反抗症同時發生，估計於她13歲讀中二時開始，當時她的不服從表現加劇，除了去夜街，還逃學及離家出走，入過女童院出來後又重蹈覆轍，不負責任行為增多，飲酒、不停轉男友，甚至任陪酒。

何估計彥霖在去年8月出現首次思覺失調症狀，即出現脫離現實的情況，症狀包括妄想、幻覺、思維混亂，無動力，情緒無起伏等，這些症狀可以突然出現或慢慢出現，有八成病人首次病發是在16-30歲，而風險或環境因素都會導致病發，目前仍未能知道那種人會較易病發，只能靠風險評估，例如病人在30歲以下，或家人有病史等，而彥霖生父有思覺失調，令她有十分一機會病發。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020