首個校舍改裝過渡屋項目獲發入伙紙　部分住戶上月尾已入伙

全港首間由校舍改裝為過渡性房屋的九龍城樂善堂小學，上月底獲發入伙紙，有迫切需要的部分住戶上月底已先行入伙，其餘家庭則於本月分階段入伙。

約70年樓齡的九龍城樂善堂小學重建在即，已於去年8月停辦。去年2月，九龍樂善堂向地政總署申請將學校改作過渡性社會房屋，上月26日獲屋宇署批出入伙紙。該小學校舍地下連兩層共有22個課室，樂善堂盡量保留原有結構，將其改建成51個2至5人過渡單位，面積由171至311平方呎，人均居住面積不少於60平方呎，設有獨立廁所浴室、開放式煮食空間連廚櫃。

樂善堂總幹事劉愛詩女士表示，整個項目由申請連工程在1年半間完成，將一個構思變成現實。樂善堂亦為項目籌募善款，成立社會房屋種子基金，用以資助每戶家庭冷氣機、熱水爐、廚櫃、洗衣房等設備。劉愛詩又說，「項目會善用和翻新校舍原有的設備，建立家庭支援服務間和社區共享空間，開放部分設施及服務，讓社區內基層家庭共同參與」。

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