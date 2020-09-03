幼兒中心服務9.23起恢復　部分課堂以半日形式進行

因應新冠肺炎疫情最新發展及教育局就恢復面授課堂的最新安排，社會福利署發言人今日(3日)表示，會分階段恢復由非政府機構提供的幼兒中心服務。其中為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，將由本月29日起逐步恢復正常服務。中心可按實際情況，包括中心服務運作模式及家長的服務需要等，由9月中旬開始彈性安排幼兒返回中心接受服務，協助幼兒適應環境。

另外，特殊幼兒中心亦將由本月23日開始，恢復高年班的中心為本課堂訓練，而其他班別則由本月29日開始，恢復相關訓練安排。為減低感染風險，課堂訓練會以半日形式進行。

發言人續指，各中心須按照衞生防護中心發出的指引，實施所有衞生防疫措施，職員必須佩戴口罩、保持適當社交距離、勤洗手及適時量度體溫等，以確保幼兒在空氣流通及安全的環境下得到照顧，社署會繼續把有關的最新防疫措施指引發放給中心。

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