連續3日空氣質素差　元朗東涌污染情況最嚴重

本港連續3日空氣質素欠佳，繼前兩日(1日和2日)錄得比平時高的空氣污染水平後，環境保護署再次預測今日(3日)稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。

下午3時，全港15個一般監測站當中，有10個錄得空氣質素健康指數為8至10，健康風險為甚高，當中元朗、東涌指數為10，健康風險近乎嚴重；而葵涌、荃灣、將軍澳錄得指數為7，健康風險為高。

署方表示，受強颱風「美莎克」及颱風「海神」的外圍環流影響，一股大陸氣流帶來高濃度背景污染，本港大致晴朗酷熱，吹微風，不利污染物擴散。署方又預料，在風力增強之前，香港的空氣污染仍會維持在較高水平，提醒當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。

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