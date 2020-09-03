動物遭人高處擲下　區議員不滿律政司撤控

多名荃灣區議員及社區主任在荃灣區議會門外抗議，質疑律政司縱容殘害動物的人士。

豪景花園於今年2月發生懷疑虐待動物案，屋苑附近有30隻動物被人從高處擲下，導致18隻動物死亡。警方其後拘捕2人，惟律政司決定不作出起訴。多名荃灣區議員及社區主任今(3日)到荃灣區議會外抗議，質疑律政司縱容殘害動物的人士，並要求律政司解釋撤控原因。

有區議員認為是次案件證據確鑿，質疑為何有人將動物從高處擲下都不算虐待，批評律政司不提出起訴的決定令市民失望。區議員質疑政府架空區議會，故不會考慮區議員的意見。

該區社區主任譚蓓欣指出，事隔半年，警方已完成案件的調查工作，但律政司不提出起訴。她認為律政司此舉令人質疑沒有尊重動物生命、放縱殘害動物之徒，同時對社會發放虐待動物毋須受到法律制裁的錯誤信息。其後，區議員向民政處職員遞交請願信。

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