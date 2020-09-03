涉刑事恐嚇罪名不成立　議員質疑黎智英有司法保護傘

黎智英刑恐罪不成立，被質疑有司法保護傘而屢獲放生。(何天成攝)

黎智英涉恐嚇東方報業集團記者罪名不成立，議員葛珮帆指黎早前被裁定有關罪名表證成立，大眾對他的行為及言論亦有目共睹，對於他獲「放生」「甩身」感到激氣，質疑因為他是黎智英，是「傳媒大亨」，就有司法保護傘免受刑事責任。葛認為，判決令市民感覺法治不公道及不公正，希望律政司就案件提出上訴。

此外，壹傳媒股價自8月中旬起大幅波動，股價由低位0.075港元炒上1.96港元，再急瀉至0.3港元，累計跌幅高達84%，令不少散戶「中伏」。葛珮帆指，平時證監會的調查非常嚴謹，但就壹傳媒股價大上大落及出現不尋常的大手交易，引起不少市民質疑，但證監會沒有及時勒令公司停牌，至今亦未有任何調查進展，懷疑有意「放生」，促請盡快徹查事件。

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