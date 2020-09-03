警「劍俠行動」反黑拘4男6女　涉傷人刑毀及偷車等多罪

屯門警區在上月23日至昨日(9月2日)展開名為「劍俠行動」的反黑行動，行動共拘捕4男6女 (20歲至55歲)，涉嫌與區內多宗牽涉三合會的罪行有關，當中包括嚴重傷人、刑事毀壞、偷車集團及非法入境等案件。

屯門警區刑事部總督察武少禧表示，警方非常關注區內近日發生多宗與黑幫相關的罪行，為打擊黑幫氣燄及堵截其收入來源，遂進行今次行動。其中在8月23日，屯門輕鐵何福堂站對開發生一宗嚴重街頭斬人案，警方極為重視該宗無法無天的案件，經調查後拘捕3男1女(20歲至47歲)，分別涉嫌傷人、刑事毀壞及盜竊。案件仍在調查中，警方定必會將所有涉案人士繩之以法。

另外，為打擊由黑幫操縱、在地盤外無牌販賣飯盒的小販攤檔，警方在上周四(8月27日)聯與食環署人員展開聯合掃蕩行動，在地盤外成功拘捕2名女子，分別涉嫌無牌販賣食物及阻街，她們已獲准保釋候查。

警方亦發現有黑幫團夥安排內地女子偷渡來港，並租用區內一些較高檔次的酒店進行賣淫活動，昨日展開拘捕行動，突擊搜查多個酒店房間，拘捕2名偷渡來港內地女子(34及35歲)，涉嫌非法入境及在香港接受僱傭工作，警方正追緝集團主腦及其他成員，亦會繼續與酒店業界進行緊密聯絡，以防止此類罪案發生。

而警方最近同樣留意到牽涉七人車的偷車案及車內盜竊案有上升趨勢，經情報分析及深入調查後，發現一個活躍於區內的黑幫團夥，近日經常偷取七人車以從事非法活動，並鎖定分別27歲及30歲的一男一女，並在昨日以涉嫌未獲授權而取用運輸工具、車內盜竊、行使虛假文書及管有工具可作非法用途等罪將他們拘捕。行動中，警方起回涉及2宗偷車案及1宗車內盜竊的失車及證物，包括偷車工具。

武少禧強調，警方非常關注涉及黑社會的罪行，特別是嚴重的街頭暴力罪行，均採取零容忍態度。打擊相關罪行一直是警方首要行動項目，警方會繼續以情報主導，有策略性地部署相關行動。「劍俠行動」目前仍在進行中，不排除有更多黑幫成員及干犯上述罪行的人士被捕。

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