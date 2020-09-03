書展延至12月舉行　增11萬書籍供網上採購

書展延期至12月16至22日在會展舉行。

今屆香港書展因為新冠肺炎延期至12月16至22日在灣仔會議展覽中心舉行，有逾140個參展商參加。香港貿易發展局已展開籌備工作，並會在書展前一個月及前一星期，再作最後評估及決定，盡量避免展商因進場而可能引致額外的開支，書展能否如期舉行仍視乎疫情發展。今屆書展將同期增設網上書展，有11萬本書可在網上採購。

貿發局副總裁周啟良說，以往書展有100萬人次進場，認為若要追蹤曾到過書展的感染者並不容易，將徵詢專家及衞生防護中心的意見如何應對。一旦出現有關情況，會追查確診者到過哪些書展攤位，並要封閉及徹底清潔患者到過的地方。

香港出版總會會長暨香港書展2020文化活動顧問團成員李家駒說，出版界面對成本及經營困難，早前已印備了新書，大會希望做好書展，業界希望售書成功。

周指，政府早前為本地參展商預留撥款資助會繼續，以10萬港元為限。亦會向參展商繼續提供「協辦機構的會員折扣」、「擴充展位面積優惠」等。在政府資助及大會提供的優惠下，相信大部分展商能夠免費參展。

今年書展會增設網上書展，截至9月2日已有210個參展商參與，提供11萬本書，當中9成書籍可在網上銷售，包括2千多本新書，其他書可在書店購買。市民只需輸入參展商名字、書名、作者姓名及透過書籍分類在網上搜尋書籍。

今年書展網站亦增設「文化線上行」專頁，市民安坐家中即可參觀各地的虛擬博物館及網上閱讀，貿發局亦上載過往10年、約140個書展經典講座的錄影片段。

面對疫情對書展可能造成的不明朗的因素，大會於新展期前1個月（即11月16日），根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行，然後再於展會開幕前1星期（即12月9日），作參展商進場前最後評估及決定。

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