按摩院為明日復業做準備　預計只可恢復一半生意額

隨着本港疫情緩和，政府放寬部分防疫措施，按摩院、健身房等處所明日(4日)復業。按摩院東方水匯東主周強歡迎政府容許復業，正密鑼緊鼓準備重開，包括安排徹底消毒、採購防疫用品、安排員工上班等。惟按摩院已停業逾3個月，預計只能恢復一半的生意。

周強表示，近日已收到50個顧客預約，可見市民對按摩的需求頗大。他的按摩院開業10多年，不少熟客都十分期待按摩院重開。不過停業已久，加上疫情反覆，他預計只能恢復40%至50%的生意。

他指約200名員工中，140名是自僱人士，60名受薪員工。政府推出保就業計劃補貼一半薪水，每名受薪員工每月獲發3500港元津貼，但自僱人士不獲發津貼。超過80%員工是新移民，也有單親父母，停工生活非常艱難，甚至有人需要典當財產、借錢過活，復工可直接紓緩困境，但員工收入很大部分靠貼士，顧客人數多寡影響收入。

他續指，按摩院面積逾3萬平方呎，月租約80萬港元，即使停業，按摩院亦需每日開冷氣，避免家具及牆壁發霉，合計水電、租金、雜費等營運支出，過去3個月已虧損300萬港元。他認為，飲食業按店舖面積計算津貼金額，但對營運成本高昂的按摩業，卻劃一發放10萬港元補貼，只屬杯水車薪，及不公平。

他指按摩院會採取一系列防疫措施，比政府要求更嚴格，盼提升顧客信心，降低傳播風險。每位技師都會穿着全套防護衣、面罩、手套、口罩；浴室設施及桑拿會繼續關閉，但淋浴間會開放；每位客人會保持1.5米距離，並「梅花間竹」使用淋浴間、躺椅等設施；按摩床會鋪上即棄床單，服務每位客人後都會更換；並只為已預約的客人提供服務等。

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