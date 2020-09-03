全民檢測完成12.8萬樣本　6人證實確診　當中4人屬舊個案

全民檢測計劃自9月1日展開，衞生署署長陳漢儀表示，截至今午1時累計有85萬名市民預約登記，並有37萬人已採樣。截至今午2時，已完成12.8萬個樣本，當中有6個樣本交衞生署覆檢後呈陽性，證實為確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充指，6宗確診中有4宗為早前確診及已出院的舊個案，4人分別由8月中旬至下旬出院，當時均有新冠病毒抗體。當中3人因「想知道下」出院後情況故參與全民檢測，另1人則因公司要求提交新冠病毒檢測陰性證明才可上班，故前往參與化驗。張稱4人再次驗出陽性時「病毒數值(CT value)」介乎27至36，代表病毒量較低，顯示4人未必有傳染性，只是可能會帶有病毒一段時間。

張續指，另外2宗新個案，其中1人為63歲男子，與太太及家人居於荔景山路華豐園，有時會到葵盛西邨另一寓所。他自6月後都無上班，平日會去長沙灣保安道街市、深水埗北河街街市及美孚街市。另1個案為22歲女子，她並無工作，居於屯門兆康苑兆健閣，有時會到朋友位於觀塘順利紀律部隊宿舍的住所，並會外出用膳，但報稱不記得詳細行蹤。

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