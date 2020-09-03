教育局主任進入政府電腦　疑偷看兒子中學學位分配資料被控

廉政公署今日(3日)落案起訴教育局一名教育主任，控告他涉嫌就其兒子在中學學位分配辦法的資料，不誠實地取用教育局的電腦系統，被告已獲准保釋，以待下星期一(7日)在觀塘裁判法院答辯。

被告彭偉傑(57歲)，被控10項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。

廉署早前接獲教育局轉介的貪污投訴。調查其後揭發上述涉嫌罪行。「教育資訊系統」為教育局的中央電腦系統，設有2個數據庫，即「學生資料管理系統」及「中一學位分配系統」。

「學生資料管理系統」載有所有中學學位分配辦法學生申請人的個人資料，而「中一學位分配系統」則處理中一派位。該2個數據庫的數據均為限閱資料，教育局人員除非職責所需，否則不得取用有關數據庫。

被告於案發時在教育局學位分配組任職教育主任，其職責主要包括管理和操作「學生資料管理系統」。

被告於2016年8月向教育局申報，其就讀藍田一間小學的兒子是2015╱2017年度中學學位分配辦法的學生申請人。被告接獲上司通知，不得就其子的申請和派位結果資料，而取用教育局的電腦數據庫。

控罪指被告涉嫌於2016年8月15日至2017年9月18日期間，先後10次取用上述載有「中一學位分配系統」數據庫的教育局「教育資訊系統」，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

被告涉嫌就其兒子中學學位分配辦法申請的相關校內成績，取用「中一學位分配系統」。

教育局在廉署調查案件期間提供全面協助。

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