藏工具意圖損毀囚5周過輕　律政司成功覆核改囚2月

一名大專女生於去年11月「三罷」期間，被搜出鐵錘、摺刀及易燃液體等物品，承認管有物品意圖損壞財產罪後被判監5星期。律政司認為該刑期未能反映案件嚴重性，今（3日）向西九龍法院申請覆核，裁判官承認犯錯，不應考慮了減刑因素後才訂立出量刑起點，遂改判被告監禁兩個月零一星期。但由於被告早前已被還押了143天，預計她毋須繼續服刑。

20歲被告韓德芳，承認於年11月12日早上，在港鐵長沙灣站外，管有行山用的斧頭、鐵錘、一支板鉗、一把螺絲批、一瓶消毒酒精、打火機、報紙和開瓶器，意圖作損壞政府財產之用。

律政司質疑，法庭未有考慮判更生中心的可行性，而原本以監禁8星期作量刑起點屬過低，未能向公眾發出清晰訊息。被告已是成年人，而案中涉及的易燃物質，一旦點燃或會導致人身傷亡。

裁判官解釋，法庭考慮到被告認罪前已還押多時，若判她更生中心的話，她還押的日子便不能用作扣減刑期，反而對她不公。此外，法庭亦已接受被告還押期間，受到懲教署善導下，已成為「唔同嘅人」，達到更生中心的成效。

不過，裁判官亦承認上次判刑時犯錯，在考慮了減刑因素後才訂立出量刑起點，亦認同要訂立較高量刑起點。裁判官最終以監禁4個月作量刑起點，在考慮了認罪、還押了百多天及有真誠悔意等減刑因素後，最終減至監禁兩個月零一星期。

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