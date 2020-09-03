廣東道官小5年後遷至觀塘 明年起停收新生疑變相停辦

有61年歷史的廣東道官立小學下學年起停收小一新生，該校在官網宣布獲教育局分配到觀塘安達臣道新校舍，在新校舍成立前不會收新生，惹人懷疑變相逐步停辦。教育局指該校地方細小，有遷校需要，未有解釋為何遷校但停收新生。

廣小校長袁藹儀於官網發文，指該校獲教育局審批校舍重置計劃，將重置到安達臣道，預計新校舍最快2025-26年度落成，面積約6000平方米，解決該校空間不足的發展限制。教育局昨(2日)發布2021年度《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，廣東道官立小學未列在名冊之上。

教育局表示，安達臣道石礦場發展區預留兩幅小學建校用地，廣小獲重置到其中一幅用地；過去20年，除安排校舍予8所官小作全日制運作用途外，未有分配校舍重置官小。廣小佔地面積只約1000平方米，校舍為34所官小之中最小，樓齡逾60年，又欠缺禮堂、多用途室等設施，並因技術因難未能加裝升降機。當局考慮一籃子因素後，認為有需要重置該校，以改善該校的教學環境。

局方又說，廣小現址日後的安排會根據既定空置校舍處理機制，適時檢視有關校舍的長遠用途。

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