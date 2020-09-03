黎智英甩身全城嘩然　法律界促律政司為公眾利益14天內上訴

壹傳媒黎智英涉恐嚇東方報業集團記者案，裁判官上月底曾裁定案件表證成立，惟今日(3日)裁定被告罪名不成立。有法律界人士指出，今次案件顯然引起公眾關注，亦有不少市民對判決存疑，故認為考慮到公眾利益，律政司應盡責地研究判詞，是否有法律漏洞等，並提出上訴。另有法律界人士稱，律政司若選擇上訴，一般而言要在14天內提出上訴申請，即9月18日前。

執業大律師陸偉雄表示，裁判官考慮一宗案件的表證是否成立，主要是根據證人口供，看有關罪行是否有發生，但不是定罪，法官作出裁決時會考慮案件毫無合理疑點，才會定被告有罪，而控方就案件提出上訴，須證明法官在判案時是否犯錯，或有重要證據但沒考慮。

本身是律師的議員周浩鼎說，現時有不少市民對今次案件判決存在質疑，甚至感到不滿，雖然法官有自己的判決，但判決有機會較為主觀。他認為，基於公眾利益，律政司應巨細無遺地研究今次判詞，不應排除任何可能性，仔細分析判詞是否存在法律漏洞，並以此提出上訴。

執業大律師龔靜儀亦稱，律政司絕對有權力提出上訴，若選擇提出上訴，一般而言須在14天內以案件呈述方式提出，即要求原審法官撰寫報告，詳細解釋判決理據等，並交由上訴庭判斷是否上訴得直，一旦上訴得直，則會發還裁判法院，並交由其他法官重審。不過，她稱因今次案件不存在緊急性，加上法庭積壓了不少案件，故相信若律政司選擇上訴，有關法律程序可能會較慢。

她又謂，今次案件發生於3年前，但律政司於3年後才提出起訴，令證人記憶開始模糊，亦可能影響庭上作供，故認為律政司在事件中亦有責任。

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