立會大樓加強保安設施　地下至2樓新增樓層閘機

梁君彥指大樓內一共會約5至6個位置增加閘機，以加強保安。(陳亦瀅攝)

立法會大樓去年曾遭反修例示威衝擊，亦有議員在會議室內掟「臭彈」，引發連串保安問題。立法會行政管理委員會今午(3日)召開閉門會議，主席梁君彥在會後指，立法會大樓將加強保安措施，包括在地下至二樓的電梯位置增加約8至10部閘機、在大樓外圍增設防撞欄杆。

梁君彥表示，增加閘機是由保安顧問提議，指任何保安會帶來不便，但對安全帶來好處，屆時需要使用通行證出入。據了解，一共會有約5至6個位置增加閘機，包括地下至2樓電梯位置、議員入口和公眾入口，會視乎每個位置的闊度而決定，每個位置約2至3部閘機。

被問到會否有需要趕及新一年度會議開始完成工程，梁表示會視乎工程進度，由於部分工程由政府建築署處理，亦有部分由立法會處理，因此涉及的開支仍須待政府安排。

至於日前梁君彥與人民力量陳志全會面，討論關於不延任的安排，梁表示暫時收到陳一人約見，認為政治事情需要議員自己決定，作為主席是希望議員為市民服務，會尊重議員決定。

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