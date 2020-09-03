理大衝突期間被捕　女生認堵路獲准簽保

去年11月理工大學的衝突中，大批示威者被捕，其中一對男女青年被落案起訴。案件今（3日）在九龍城法院再訊時，控方同意撤銷起訴女被告一項在公眾地方造成阻礙罪，法庭准她自簽2000港元守行為24個月了事。男被告否認一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，案件排期至11月30日開審。他另承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，該罪留待審訊結束後再作處理。

男被告張文皓，報稱是學生；女被告楊芷茵，報稱是售貨員，二人同為20歲。張被控於2019年11月13日，在紅磡土瓜灣遊樂場內近兒童遊樂區，管有8把六角匙及無牌管有4部無線電通訊器。楊則被控同日無合法權限或解釋，將水馬放在東九龍走廊近新山道之馬路上。

案情顯示，當天凌晨有人發起全港三罷行動，紅磡一帶有放火及堵路等行為。警方到場進行驅散時，追遂一群黑衣人至土瓜灣遊樂場內，及後拘捕兩名被告。男被告的背囊內有無線電通訊器，女被告則在警誡下招認有份移動水馬去堵路。

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