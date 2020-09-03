疫情下逾85%受訪母親感憂慮　近40%出現健康問題冀政府支援

新冠肺炎持續，學生在家網上學習，令不少在職母親壓力大增。工會今年6至7月訪問268名母親，發現超過85%受訪者感到困擾和憂慮，近40%更因而出現個人健康問題。工會認為，部分在職母親無法平衡經濟壓力和照顧子女而感困擾，呼籲政府加強支援，包括設立免入息及資產審查的失業津貼、資助在職貧窮的打工仔、並開拓短期就業職位等。

零售、商業及成衣業總工會訪問268名母親，近70%受訪者為雙職母親，當中逾87%因疫情感到困擾和焦慮，主要為了家人健康、子女教育及家庭經濟等，部分更感到焦慮、精神緊張、失眠及頭痛等。另有約40%受訪者因疫情困擾引致個人健康問題，認為有需要接受治療。

曾於成衣零售業任文職的陳太指出，自4月起被公司減薪，及至6月更被遣散，其後未覓到新工作，家庭收入驟減一半，但要供樓及應付日常開支，加上2名子女現時在家上課，需額外花費約1萬港元購置電子上課設備及書簿等，經濟及精神壓力大增，睡眠時更「經常發噩夢」，期望政府多作支援。

工會指出，疫情下部分母親面對被解僱或放無薪假，加上學校改為在家開學，母親更成為「全天候陪讀」，經濟及精神壓力大增，惟政府推出的保就業計劃監察不力，令基層家庭無法得到及時援助，促請當局加強該計劃的監察機制、提供資助予在職貧窮人士，並設立失業津貼等，以紓緩經濟壓力。