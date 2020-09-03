有限度重開蝕舖租仲蝕埋人工　健身室經理料月虧100萬元

政府進一步防寬防疫措施，健身室明日(4日)起將能有限度重開。有連鎖健身室經理表示，政府限制每組訓練不多於4人，根本無法維持收支平衡，現階段只會開放健身室讓學員自行操練，或進行私人教練課程。他表示團體班為中心最主要收入來源，預料重開後生意亦僅得平常兩、三成，慨嘆有限度重開比停業虧蝕更大，「蝕舖租仲要蝕埋人工」，促請政府提供時間表及指引，讓健身室有序重開。

連鎖健身室經理何振江表示，其健身室24小時營業，現正進行全面清潔消毒，又加裝分隔板，準備午夜12時重開。客人抵埗後，要先量度體溫、消毒雙手和鞋底，以及填寫健康申報表，而教練亦會隨身攜帶消毒酒精，每次接觸機械前都會先消毒雙手，何希望此舉能讓客人安心。

何表示，有學員已表明，重開後即要「報復式做運動」，指「日日都要嚟」，但他仍對前景感悲觀，坦言限制每班小組人數不多於4人，如同扼殺瑜伽和拳擊等課程，一名教練指導3名學生，根本無法達到收支平衡，現階段無法開班，惟團體班套票佔中心生意逾六成，預料重開後生意將十分慘淡，每月虧蝕約100萬港元。

何又指，每個機械需相隔1.5米，健身室每個時段人流將由70至80人，大跌逾一半，批評政府容許健身室重開，卻未有聆聽業界訴求，令業界「蝕住做」，而私人教練的薪金亦會插水式下跌一半。他促請政府盡快提供時間表，讓健身室循序漸進重開，「至少放寬到8人一班」，並提供指引。

不過，何表示做生意要看長遠發展，預料疫情過後，市民會更踴躍健身、鍛煉身體，就如2003年沙士疫情過後一樣，而疫情下租金下跌約三至四成，集團已看準時機，疫情時擴張3間分店，現仍在物色舖位，進一步擴張。

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