涉扮社署職員騙財36萬　28歲男被拆穿落網

警方於6月26日接獲一名63歲女受害人報案，指一名男子聲稱為一名社署職員，指受害人位於青衣長安邨的住所殘舊，可以向該部門申請資助以裝修單位，惟其銀行戶口存款超過資助所設的資產限額，指示受害人提取存款交由其存入該部門的保險箱，涉及款項約36萬元。受害人與家人商討後懷疑受騙，於是報案。

葵青警區刑事調查隊第一隊人員接手調查案件。該名男子相約受害人昨日（2日）下午到受害人住所會面。警員在單位內埋伏，並拘捕一名28歲姓楊本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產及假冒公職人員。被捕男子正被扣留調查。

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