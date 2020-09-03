全民檢測成效不似預期　袁國勇：屬預期之內

繼華昇診斷中心早前表示全民檢測可每日檢測30萬個檢測量後，港府今(3日)公布計劃推展兩日半以來只檢測近13萬個樣本，進度連一半都不及，成效不似預期。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇說，目前全民檢測的參加及檢測數字低，屬預期之內，但起碼在社區中找到隱形患者，有做好過無做；而且預料冬季會出現第四波疫情，藉今次全民檢測向外界展示香港有能力做大型檢測，為第四波疫情做好準備。

袁國勇今(3日)到其母校皇仁書院，即場示範採樣檢測。他說，雖然檢測中心地方細，但參加者排隊時間不算長，採樣3分鐘便完成，而且有醫生及護士協助。

他認為，雖然確診數字低，市民檢測意欲下降，但不要掉以輕心，因為一至兩個月前本港都沒有能力做大量檢測篩查。市民在這段時間利用機會檢測，尋找隱形患者，若不幸未來增至30至40宗確診個案，可能會多人檢測，所以目光要放遠一點。

首批12萬多個檢測結果，找到兩個確診案，他認為是預期之內，「捉到好過捉唔到」，若此比率推演至700萬人，可能找到百多個確診患者，若他們仍在社區播毒，後果可能很嚴重，所以不要再辯論效益有多少，「點都有啲用」。

對於當局尚未放寬部分酒吧或卡拉OK等場所。他指客人會除口罩大聲傾談及飲酒，過往有研究指大聲說話會釋出較多空氣微粒，提高播毒風險，除非社會好少病例，否則重開的話會有困難，希望業界明白。

行政會議成員林正財則稱，檢測中心運作順利，期望有更多人登記，愈多人檢測愈好，從中找到更多隱形患者，截斷傳播鏈。

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