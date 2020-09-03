輕鐵昨起駛經道岔要減速　部分路線車程延時少於5分鐘

輕鐵列車上周六(8月29日)駛入月台前的道岔位置突然出軌，幸有驚無險，為免再有同類事件，港鐵昨(2日)起要求輕鐵車長駛經道岔時要減速，預計措施會令部分線路的輕鐵整體車程時間延長不多於5分鐘。港鐵又指，關注今次事故並正展開調查，向受影響乘客致歉。

香港鐵路職員工會證實，昨日已收到港鐵的新指示，車長駕車駛經道岔時，時速要由15公里減慢至10公里。而工程人員亦由昨日起，加強維護輕鐵網絡的160多個道岔中約40多個主要位置，令輕鐵車輛行駛更暢順。

上述工程主要安排在夜間非行車時間進行，日間亦有部分。為審慎起見，輕鐵車輛經過所有道岔時，車速會比正常慢速再減一些，個別輕鐵的整體車程或增加不多於5分鐘。輕鐵車務控制中心會密切留意車務情況，如有需要會作適當的車務調度。

香港鐵路職員工會主席譚建釗表示，昨日收到港鐵通知，決定全面審視輕鐵網絡的全部逾百個道岔，藉此提高安全標準。譚指出，輕鐵平均車速約40多公里，當駛經道岔時的車速約為15公里，而在新安排下會減至約10公里。他預計新安排或令每程車程延長3分鐘，不過在繁忙時間上落客較多，最壞情況會延長約7分鐘。他估計新安排將持續數月，提醒乘客注意及安排出行時間，「特別係早上的乘客可能因數分鐘車程延長而耽誤之後行程，希望他們體諒。」

上周六晚上，輕鐵一列610線單卡列車駛抵屯門兆康站月台前的道岔時突然出軌，車尾轉向架車輪偏離軌道，有乘客受驚，幸無人受傷。

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