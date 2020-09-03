黎智英最少4次獲司法放生或無被檢控　時事評論員：違反法治常理

壹傳媒黎智英(前排中)被指是違法佔中的「幕後黑手」和「金主」，但他一直未被檢控。

壹傳媒黎智英一直搞亂香港，連同是次刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者案在內，近年黎最少有4次被司法「放生」及未被檢控，包括秘捐政治黑金案、幕後策劃違法佔中，以及壹傳媒股價異動案等，而以黎刑恐東方男記者案為例，東方曾17度去信予律政取詢問檢控進度，但律政司卻一直拖延。時事評論員批評，刑恐案明明表證成立，但黎卻獲放生，令人質疑黎有保護傘包庇，即使港區國安法已經生效，但「漢奸走狗仍然『走得甩』」。

被市民斥為「漢奸黎」，亦被內地指為「禍港四人幫」之一的壹傳媒黎智英，多年來逍遙法外，公義並未得到彰顯。近年，黎最後4次涉案後獲得不被檢控或被判罪名不成立的厚待，包括東方於2014年中，揭發黎於2012至2014年間，透過曾任美國海軍情報員的左右手Mark Simon，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，其中前立法會議員李卓人被踢爆先後收受合共150萬港元，未有向立法會申報，當中50萬港元元更一度「袋住先」長達9個月；另一前立法會議員梁國雄及社民連亦被指收受合共200萬港元，其中25萬港元直接存入梁的私人戶口，梁曾被控一項公職人員行為失當罪，但法庭裁定罪名不成立。2018年1月初履新的律政司司長鄭若驊，於上任不足一個月，廉政公署及律政司突然先後發聲明，放生相關人士，惹全城抨擊。

除秘捐政治黑金案，歷時79天的違法佔亦於2014年爆發，根據警方數字於佔中期間拘捕逾千人，其中200多人經司法程序處理，當中有169九人須承擔法律後果，包括127人被定罪及42須簽保守行為。

佔中案最耐人尋味的是，黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等39名違法佔中搞手，至今仍然逍遙法外，未被帶上法庭，其中黎於違法佔中發生期間，幾乎日日都出現在金鐘佔領區，被外界一直視為違法佔中的幕後黑手和「金主」。

至於今日(3日)宣判的刑恐東方男記者案，黎被控在3年前在維多利亞公園內參與六四集會時，在沒有受到挑釁下，多次指罵案中事主X，當中夾雜粗口「×你老母×」，又揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影咗你相」，令X心理受創，需向精神科醫生求助。案件日前被裁表證成立，但法庭最終判黎脫罪。

另外，黎於今年8月10日涉嫌違反港區國安法遭拘捕後，其旗下的壹傳媒隨即出現股價大幅異動，股價由歷史低位7.5仙炒至於8月11日的一度高見1.96，且成交大增，但又於8月18日挫至低位見0.3元，累跌84%。市場質疑股價異動不尋常，事件至今已擾攘近一個月，仍未見監管機構明確立案徹查。

時事評論員陳雲生表示由2014年起，黎屢次涉案後均獲「放生」，完全違反法治常理，他指黎刑恐東方記者案，明明已經表證成立，但最後卻獲判罪名不成立，實在令人懷疑有「保護傘」包庇黎，「即使香港已經有港區國安法，這些漢奸洋奴仍然『走得甩』，難怪市民覺得香港法治已死，如果這種情況我們不理會，就會像癌細胞一樣蔓延到各個層面，我認為中央必須出手整治。」

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