推算全港有140隱形患者可二代傳播　梁卓偉形容與病毒競賽

衞生署今公布全民檢測第一批結果，12.8萬個樣本已有結果，找到6個確診個案。香港大學醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉指，數目與預計的8.5個非常接近，推算現時香港745萬人中，有約494位患者。

他指，根據數據，患者感染病毒後第3天至第21天，可以透過核酸檢測，測出陽性反應，但不代表整段時間都有傳染性。根據統計，病毒平均在感染第4天至第13天有傳染性，病毒潛伏期則平均是5至6天。由此推算，現時香港745萬人中，有約494位患者，當中有400個患者具傳染性，但其中只有三分之一人會導致二代傳播，即是約140人，因為患者有機會獨居，或較早前已被隔離，當局須重點找出該140人，避免疫情惡化。被問到如何找出該140名患者，梁表示，現時既然知道700多萬人中，有140人是患者，市民應好好利用全民檢測找出自己是否患病。

社交距離措施正逐步放寬，被問到是否須暫緩，他認為，該數百名患者一向存在，並不是因為計劃出現才導致有患者，檢測機制只是為了盡早找出患者去隔離及檢疫，防疫上最重要市民要自己小心，因不可能未來一年都過着有嚴厲社交距離措施的生活，一來對市民而言會感疲勞，二來會對經濟活動有影響，同意政府每周調整措施的做法是「穩陣」。

他又指，相信措施放寬的速度會比第二波疫情慢，加上邊境防疫漏洞已被堵塞，做法算是比較審慎，但絕對不敢講疫情不會死灰復燃。

被問到多少人登記才有代表性，梁指，現時12.8萬已足夠推算本港有多少名患者。至於是否有需要延長計劃，他指，現時重點並非延長計劃，而是市民盡快進行檢測，因該140名隱形患者正傳播中，形容現時是與病毒競賽，「到底我哋搵到佢先，定佢哋傳畀人先」。

香港有參加疫苗全球採購，亦有與疫苗廠達致雙邊協議。全球採購本來是8月31日截止、下訂單，但已推遲至9月16日，變相增加競爭，情況令人擔心，由於全球採購的疫苗只能供應五分之一人口，剩下八成人口的疫苗只能靠疫苗廠供應，呼籲政府盡快公布採購疫苗詳情。

採購疫苗方面，梁指出，地緣政治是其中一個潛在挑戰，該因素亦影響獲得疫苗的先後次序，加上對方的產能、是否容許疫苗出口、第三期測試可否順利完成等因素未明，認為政府在採購疫苗上應要加把勁。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020