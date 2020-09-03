15歲男生擲汽油彈判感化　上訴庭改判禁閉式刑罰

15歲男生為發洩對政府、建制派及警隊的不滿，今年1月深宵時分向着無人的馬路投擲汽油彈，他早前在屯門法院兒童庭承認縱火和管有物品意圖損壞財產兩罪，被判感化18個月，其中9個月須入住院舍接受監管。裁判官水佳麗判刑還形容他是「優秀嘅細路」，引起部分社會人士爭議。律政司向上訴庭申請覆核刑罰，上訴庭今日(3日)批准控方申請，改判被告禁閉式刑罰，並押後至9月17日，等候被告的勞教中心、更生中心及教導所報告始判刑。

對於裁判官形容被告是「優秀嘅細路」，上訴庭首席法官潘兆初質疑如此正面的評價是否中肯？有否證據支持？辯方回應被告熱衷地區事務，曾在所住屋苑派傳單關注村巴議題，但另一法官彭偉昌就質疑：「一個細路醉心政治或者社區事務，係咪就代表佢特別優秀架呢？相比起不務正業，匿埋做啲無乜意義嘅事，可能係好啲嘅」。

庭上披露，本來被告在院舍期間表現良好，可申請外出許可，惟因疫情關係，加上被告另涉一宗暴動案件，他在該案保釋期間再干犯本案，故現時他已不能申請外出。

律政司陳詞指，裁判官判刑過輕，不足反映控罪的嚴重性，因縱火控罪最高可判終身監禁，犯縱火的成年罪犯亦多數判監，所以改判被告禁閉式刑罰，例如入住勞教中心及教導所才是合適的。

律政司又指，裁判官忽視了被告獲保釋期間犯案這個加刑因素，亦過分著重被告掟汽油彈時沒有目標人物、沒有車輛駛過，以及被告的個人背景等。而且被告當時是在試射汽油彈，只是「大計劃嘅一部分」，有證據顯示他圖謀不軌。

而裁判官忽視被告的犯案動機，及當前社會的環境因素，若法庭不及早向公眾發放會重罰的訊息，「往後想阻嚇呢啲行為就更加困難」，亦令外間或會誤會無論案情有多嚴重，只要被告年輕就會獲得輕判。

代表被告的大律師則指，被告在認罪前已還押了4個多月，感化期間亦要住院舍9個月，失去自由的時間長達年多，若控方成功覆核刑期，被告住院舍服刑的3個月時間不會獲得扣減，對被告而言是雙重懲罰。

大律師批評，控方今日指稱被告試射汽油彈是為日後行動做準備，是偏離原審時的檢控基礎，等同要求上訴庭探究原審法庭未被審視的案情，對被告不公平。

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