黎智英獲放生 即到赤柱逗留一個半小時

黎智英被放生後隨即到赤柱灘道9號B。

黎智英涉恐嚇東方報業集團記者罪名不成立。案件今天(3日)下午在西九龍裁判法院完成裁決後，獲「放生」的黎智英未有逗留法院附近太久，就急急下午3時20分乘私家車離開現場。黎的座駕經過西區海底隧道，直往赤柱方向，最後約於下午4時，其車輛駛入赤柱灘道9號B；逗留約１個半小時後，於大約5時半離開赤柱。

黎智英約4時進入赤柱灘道9號B，大約10多分鐘後有兩人乘座七人車到現場，並進入該處。

根據土地註冊處資料顯示，黎智英所進入赤柱灘道9號B分地下、1樓和2樓三層。勝景有限公司於2000年用1500萬港元購入地下；陳鎮成於2003年以1350萬港元購入1樓，但陳同時簽署信託文件，表明自己款項是由勝景有限公司提供，而1樓實益業權也是屬於勝景有限公司;富利島有限公司則於1995年以1290萬港元購入2樓。

公司註用處資料則顯示，勝景有限公司的股東兼董事分別是李忻琴和Cheng Quan Hsin；富利島有限公司的股東是兩間海外註冊公司，而董事則是Cheng Quan Hsin。