黎智英恐嚇罪名不成立　團體表示對司法極度失望

壹傳媒黎智英涉嫌恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者案，被判罪名不成立，令各界嘩然。香港政研會主席鄧德成指黎智英早在3年前當眾刑事恐嚇東方記者，在場者眾，又有各媒體記錄，證據確鑿，但律政司卻一拖3年，直至3年後才姍姍來遲的告上法院，形容今日(3日)是對司法極度失望的一天。

鄧德成今午亦到法院外冒雨抗議，認為黎智英應被即時判處入獄。鄧表示，奉公守法的市民等了3年才看到一點點公義的曙光，形容今天的烏雲密布把最後的光明都淹沒，指在充足證據和證人下，裁判官竟以不信任證人為由判黎無罪。

鄧又表示，驚覺法官眼中的恐嚇是需要受害人害怕受驚才成立，認為裁判官不單否定了受害者，更否定了心理醫生的專業，可謂司法獨大獨專。鄧指，黎身為一個有財有勢的大老闆，用嚇人的語氣對着一個卑微的小記者警告「我會搞你」，認為誰是高牆誰是雞蛋，顯然易見，鄧又反問當法律不再保障弱小，而淪為財主的護身符，這個社會是否有希望。

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