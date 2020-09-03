槍會殘餘物涉污染水塘　專家炮轟3政府部門各自為政

東網記者早前曾到大欖郊野公園緩衝區範圍、位處香港槍會後山，直擊子彈膠塞堆積成「垃圾山」，更污染水塘。荃灣區議會今(3日)舉行環境、衞生及氣候變化委員會會議，並討論有關城門水塘附近出現射擊殘餘物的問題。有區議員稱，曾向多個政府部門反映，惟垃圾山問題未見改善，水務署、漁農自然護理署及地政總署合作更在會上互相卸責。會議內有專家直斥政府部門「做得唔夠」，形容情況如「三署分立」。

區議員譚凱邦指，槍會過往曾涉嫌未妥善處理子彈鉛珠、彈塞及飛靶碎片等射擊活動產生的殘餘物，但水務署搜證出現失誤，導致槍會技術性脫罪，斥水務署失職、出現誤差。譚又指，漁護署及地政總署在事件中都有責任，促三署間合作，並對槍會作出檢控。

「綠惜地球」環境倡議總監朱漢強在會議上稱，槍會後山的膠粒數量，一平方英尺超過300粒，而山頭情況更為嚴重。朱指政府各部門有不足，形容情況如「三署分立」、各自為政。他又稱，颱風或大雨過後，引水道及水塘堆積膠粒的情況更為嚴重，強調政府不應用公帑處理槍會造成的環境問題。

出席同一會議的水務署職員承認，過去曾因為證物處理出現問題而導致槍會脫罪，署方已檢討並再次尋求法律意見。署方又稱，如有足夠證據，不排除再次向槍會提出票控。漁護署職員稱，曾多次要求槍會提供廢物處理方案及視察及清潔記錄，槍會亦有提供資料及相片，惟相片未有交代足夠詳情，署方會與地政總署緊密溝通。地政總署職員則表示，已經展開調查工作，如確認違反地契就會採取行動。

其後，區議員趙恩來提出臨時動議，要求打擊槍會的破壞行為，獲委員會一致通過。區議會亦會與水務署商討後，到城門水塘實地視察，以及考慮去信地政總署，轉達區議員就「垃圾山」事件的意見。

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