屯門食肆食物中毒再增4個案 10男女不適最細3歲

衞生防護中心今表示再多10人食物中毒。

衞生署衞生防護中心昨日(2日)公布了2宗，涉及7名男女的屯門食肆懷疑食物中毒個案，中心發言人今(3日)表示，今日再新增4宗個案，涉及10人，分別為4男6女，年齡介乎3至65歲。

涉事人士於前日(1日)進食購自該食肆的外賣食物，約4至15小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、發燒及腹瀉。當中3名受影響人士已求醫，無需入院接受治療，而全部受影響人士皆情況穩定。

中心發言人指，所有個案在食物環境衞生署開始調查和採取控制措施前，已進食購自該食肆的外賣食物，調查仍在進行中。

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