亂標水果產地出售圖渾水摸魚　海關拘4男女包括店主

臨近中秋節日，香港海關加強巡查試購行動，並於8月下旬在全港各區巡查188間水果零售店，期間發現4間分別位於土瓜灣、觀塘、大埔和粉嶺的水果零售商所供應的水果，懷疑附有虛假產地標示，涉嫌違反《商品說明條例》。海關檢獲一批零售價約為2500港元的水果，並拘捕4名男女，包括2名店主，他們年齡介乎26至55歲，現正保釋候查。

4間水果零售商當中，位於大埔的水果零售商出售標示為產自台灣的西瓜，但附有內地水果品牌的標籤。其餘3間分別位於土瓜灣、觀塘和粉嶺的水果零售商，則出售標示為「澳洲波子提」的袋裝提子，包裝袋上卻附有「Product of USA」(美國產品)的字樣。

海關人員隨即採取執法行動，於上述4間水果零售商，檢獲一批懷疑附有虛假產地說明的水果，包括11個西瓜和37公斤提子，零售價共約2500港元，並拘捕2名男女店主及2名女店員，共4人被捕。

海關提醒商戶切勿趁機渾水摸魚，以誤導性手法銷售商品或售賣附有虛假產地說明的物品，並呼籲消費者於購買商品時，應光顧信譽良好的商戶，除留意店員解說外，亦應小心檢視產品說明，並且保留交易單據。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。

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