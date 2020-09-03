香港中醫學生避疫留港　不滿疫情未止要到內地實習

中大有中醫學生不滿在疫情期間仍被要求回內地實習。

本港去年爆發反修例示威活動，中港矛盾加劇，中文大學及浸會大學的中醫學生一度向校方爭取將內地實習改為留港進行，兩間大學今年初與中醫藥管理委員會商討可行性，一直未有定案，有部分中醫學生應校方安排，在等候期間先留港實習。惟他們最近獲管委會告知其在港實習的時數不獲承認，兩間大學規定中醫學生要在內地完成實習才可畢業，引起學生不滿，並要求校方交代檢疫安排。

根據《中醫藥條例》，要符合參與中醫執業試的資格，考生須修畢不少於5年的全時間制中醫本科學位課程，其中包括不少於30周的中醫畢業實習，但沒有列明實習地點。由受影響學生組成的「中大中醫北上實習事宜關注組」表示，部分同學向中大提出將實習改為在港進行，校方有提出所謂「香港方案」，准學生留港或內地實習，但講明中醫藥管理委員會未有承認在港實習時數。直至8月底，中醫藥管理委員會正式拍板不會接納「香港方案」，並要求到內地完成實習，方能滿足執業試的考試資格。

關注組又引述校方表示，中大擬最快本月中至10月初安排學生到內地實習，據了解，浸大亦預計於本月中安排中醫生到廣州實習。關注組批評校方罔顧學生的人身安全，並要求中醫學院承擔同學因疫情下到內地實習而付出的額外成本，例如隔離期間住宿費用、檢測費用等；若有同學染疫，校方應提供人員支援、全額醫療費用等。該組又批評校方至今未有向學生交代回內地實習的檢疫安排。

中大中醫學院回覆時沒有正面回應中醫生回內地實習的安排，僅指會根據中醫藥管理委員會審批的課程結構來安排同學學習，讓同學在符合課程的畢業要求後，可申請報考中醫執業資格考試。

香港浸會大學表示，中醫藥學院會留意疫情發展，適時安排同學在安全和可行情況下，按照內地與香港正在實施的出入境檢疫規定，前往內地的中醫院進行實習。學院會與同學保持緊密溝通，了解意見，同時繼續與有關方面努力溝通，爭取學生按時完成實習要求。

衞生署發言人指，根據《中醫藥條例》規定，中醫本科生要完成包括不少於30周中醫畢業實習的中醫本科學位課程，院校可自行按照教學需要設計課程，包括教學安排及畢業實習地點等，如院校有新課程認可申請及課程修訂建議，須向中醫組申請。