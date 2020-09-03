警搗觀塘工廈釣魚機賭檔　5男女被捕兼獲票控

觀塘警區特別職務隊根據線報及深入調查後，今日（3日）下午約3時20分，突擊搜查觀塘開源道一工業大廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中，警員拘捕一名35歲姓姚本地男子，他涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病 （規定及指示） （業務及處所） 條例》（第599F章）。另外，2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎20至47歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 （禁止群組聚集） 條例》（第599G章）。警方將向被捕男女作出相關檢控及發出定額罰款通知書。 ‬

‪警員在行動中檢獲3部釣魚機、一部射擊遊戲機、一批遊戲卡及約800元賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。‬

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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