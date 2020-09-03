女子塘福沙灘游夜水迷失方向　無力返岸惹遇溺驚魂

大嶼山塘福泳灘，今日(3日)晚上7時許，警方接獲一名姓陳的男子報案，指較早時間妻子獨自於上址對開海面游泳，惟過了約一小時仍不見妻子上岸回家，懷疑她遇溺失蹤，於是致電報警。消防及水警接報，立即出動船隻在附近一帶海面搜索，最終在茫茫大海中尋獲女事主。據悉，當時女事主已疲憊不堪，疑在天黑中迷失方向，無法分辨海岸方向，不斷在海中游來轉去，無法自行游返上岸。水警發現女事主後，即時將其拯救上船蓋上銀色保溫氈後，送至石壁碼頭上岸，在其丈夫陪同下，清醒由警車送返回家。

據悉，該對陳姓夫婦年約50多歲，是住在塘福的村民。惹遇溺驚魂的女事主平常有游泳習慣，經常在上址海灘游泳。事發傍晚，女事主獨自如常到上址游泳，惟其丈夫到了晚飯時間，仍未見妻子回家，於是匆忙到上址找尋，惟此時天色已黑，大海茫茫，焦急中又忘記帶電話。最後在沙灘遇到友人，由友人代為報警。所幸警方拯救及時，否則後果堪虞。

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