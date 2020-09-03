警搗屯門工廈非法賭檔拉2休班警　1獲釋1被控明提堂

屯門警區特別職務隊，於5月4日晚上11時許，進行打擊非法賭博行動，突擊搜查屯門建泰街一個單位，搗破一個非法賭博場所。行動中，警員拘捕28男8女(15歲至55歲)，當中2名分別姓潘(52歲)及姓陳(33歲)男子，更被發現為休班警員。

屯門警區重案組其後接手調查案件，經進一步調查及徵詢法律意見後，由於沒有足夠證據對姓陳提出檢控，他已獲無條件釋放。而姓潘男子則已被控以一項「協助管理賭場」罪，案件將於明日(4日)上午在屯門裁判法院提堂。

據了解，涉事的2名休班警務人員，分別駐守屯門警區巡邏小隊及大埔警區刑事調查隊，他們在事後已被停職。而涉事現場約1000平方呎，內有多個房間，包括麻雀房、桌球室，牌九室等，外表以party room（派對室）作包裝，警方於當日現場亦檢獲萬多元現金及籌碼。

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