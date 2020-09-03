民安隊男長官藉詞按摩　疑在駿洋邨檢疫中心非禮年輕女隊員

民安隊爆出懷疑性醜聞，一名男長官上星期在火炭駿洋邨檢疫中心當值期間，於通宵時分命令一名女隊員到休息室，藉詞替對方按摩，非禮該名女隊員長達2小時，有指該名男長官仍在該處當更。警方表示，沙田警署今日(3日)上午接獲一名20歲女子報案，指於8月28日在沙田桂地街懷疑被一名年約30至40歲男子非禮，警方經初步調查，案件列作非禮，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

「公務員 Secrets 二代」Facebook專頁轉載一段名為《聞安隊（民安隊） - 駿洋邨性醜聞》的貼文，「上星期通宵更，一名後援部隊的男性長官帶隊，喺凌晨時分，佢命令一位年輕女性隊員入去休息室休息，稍後時間長官進入該名年輕女隊員正在休息的房間，佢先獲取女受害人的信任，之後佢籍著幫該名女隊員用手按摩，然後對該名年輕的隊員上下其手，包括持續觸摸該名女隊員的多過私人部位接近兩小時。」

貼文又謂，「負責駿洋邨的兩位聞安處（民安處）女職員已經知悉今次事件，嗰兩名職員曾經在竟霧處(警務處)工作過，理論上應該十分清楚處理性罪行的流程，但係事件已經發生咗差唔多一個星期，嗰兩名女聞安處(民安處)職員仍然沒有就該事件報警。非禮女隊員的長官仍然可以繼續在駿洋邨當更，令在駿洋邨當更的女性隊員人心惶惶，擔心自己會成為下一位被帶隊長官非禮的女士！！！」

東網正向民安隊查詢。

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