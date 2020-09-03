政Whats噏：撳住個荷包派津貼　第三輪抗疫基金「閂水喉」？

本港各行各業自第3波疫情爆發以嚟再次陷入困頓，坊間亦一直有呼聲要求政府推出第3輪抗疫基金，至尋日終於有消息傳出，政府將會喺月內向立法會財務委員會提交第3輪抗疫基金文件申請撥款，但聽聞今次將會「閂水喉」，涉款金額會大縮至幾百億元，但會針對被勒令停業多時嘅行業處所優先資助。消息人士仲話，「大家今次唔好期望太高，全民派錢唔會再有㗎喇」。照咁講，港府今次撳住個荷包派津貼，莫非因為之前兩次抗疫基金政府亂批補貼，連「零」員工公司都批資助搞到使大咗所致？

所謂「屋漏偏逢連夜雨」，本港自7月起爆發第3波疫情以嚟，戲院、美容、健身等部分行業處所再次捲入停業漩渦，行業可謂命懸一線。據悉，政府將推出嘅第3輪抗疫基金嘅金額會大減，聽聞更會比第2輪抗疫基金嘅1300億元少好多，估計會係1000億元之下，好可能只得幾百億元金額支援今次嘅目標行業。

被問到點解今次政府要閂水喉時，消息指主要因為前兩次抗疫基金發放後，造成政府好大財政壓力，單係今個財政年度嘅頭4個月已經有成逾1800億元赤字，所以第3輪基金嘅資助金額就要睇緊啲。

另一消息人士更直言，今次主要針對受疫情影響閂咗好耐嘅行業，仲話政府今次係抱住「最慘最風雨飄搖嘅行業就幫一幫」嘅心態，所以都呼籲大家有定心理準備，好似有意見要求「全民再派1萬元」就唔使諗啦，坦言「唔好太高期望」啊。

至於議員陳恒鑌(阿Ben)就鬧爆政府之前嘅抗疫基金「係又派、唔係又派」，好似超市賺到笑又批資助、部分有物業收租嘅財團都冇減過租，但申請補助又批畀佢，反而最水深火熱嘅自僱基層因為冇強積金戶口而被拒申請補助，阿Ben大鬧政府冇幫到實處，簡直係浪費資源，佢希望再推新一輪抗疫基金，一定要用得其所啊。

據消息指，第3輪抗疫基金原計劃本月初會交上財會申請撥款，並估計一旦準備好文件就會好快交上財會審議。對此，財委會主席陳健波回覆本報查詢時則指，暫未收到有關方面通知將會遞交文件。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020