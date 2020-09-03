屢被揭失實報道 彭博醜聞不斷

彭博過往負面新聞不斷。

彭博過往爆出負面新聞不斷。美國彭博新聞社在2016年引用了假的消息來源發布一則報道，引致法國建築業巨企萬喜集團（Vinci）的股價暴跌，令其市值在一天內蒸發數十億歐元。2019年法國金融市場監管部門裁定，判罰彭博新聞社500萬歐元（當時折合約4300萬港元）。

此外，彭博商業周刊2018年報道，美國政府機構和多間企業的電腦設備，被中國在生產線上植入晶片，以入侵其伺服器。

彭博事後遭到亞馬遜、蘋果公司及美國超微電腦等企業發出聲明駁斥，直指其報道失實，但彭博事後竟然不了了之，未有撤回相關的報道。

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