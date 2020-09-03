彭博報道東拉西扯　議員：政協辦報　有何不可

壹傳媒黎智英刑恐東方記者案，日前控辯雙方已作結案陳詞，法庭於昨日裁決。而金融資訊服務商彭博（Bloomberg）日前曾來信東方報業集團（下稱「東方」），信中質疑東方過去連續多年派出記者追蹤黎智英動向，認為是有心打壓競爭對手，更質疑本集團創辦人之子曾任政協，並進行大肆報道。有議員炮轟彭博此舉是刻意針對，強調政協與辦報並無利益衝突及直接關係。

彭博早前曾來信東方，內容大意指東方多年來將黎智英視為競爭對手，對他多加報道，認為是有心打壓黎，又指出本集團創辦人之子曾任政協。東方隨即反去信彭博提出7項質詢，包括有關報道刻意提及本集團創辦人之子曾任政協，「請問是創辦人哪一個兒子？任政協是多少年前的事？貴社是否認為擔任政協有負面意義，又是否仇視政協？是否牽涉政協就不能辦報？全港多間媒體高層或老闆均有政協身份，請問貴社是否認為有問題？報道刻意提及本集團高層的背景，是否意有所指？請問與編輯自主有何關係？」

議員葛珮帆炮轟彭博此舉絕對是刻意針對東方報業集團，她指出，政協涉獵各行各業，反問報業為何不可？加上全港多間媒體高層或老闆均有政協身份，認為對方是有意將兩者混為一談，可謂「雞蛋裏挑骨頭」。她又指出，事實上黎智英作為新聞人物，傳媒進行正常採訪並無不妥，並非東方針對黎，相反是黎針對東方，如涉爆粗辱罵記者。

葛續指，不同媒體有不同背景實屬正常，只要採訪過程及最終報道保持專業性，相信高層背景影響不大。她又指，黎智英過去與美國關係千絲萬縷，彭博報道不禁令人懷疑有政治考量。

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