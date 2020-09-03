黎智英刑恐記者案審結前夕　彭博談及東方《蘋果》轇轕

彭博新聞社香港分社日前刊出一篇標題為《中方打擊黎智英 報章之爭可能導致入獄》的文章，卻無故牽扯黎所涉及的刑恐記者案。

壹傳媒黎智英在2017年參與六四集會時，在未被挑釁下，涉在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者一案，較早時案件仍在審訊中，惟彭博新聞社香港分社在案件作結案陳詞前一日刊出一篇標題為「中方打擊黎智英」的文章，不但談及相關案件，且內容多次刻意點名提及東方和《蘋果日報》為多年競爭對手，又強調東方曾派記者追蹤黎智英等，動機惹人猜疑。東方及後去信彭博作7項質詢，彭博竟拒作回應，做法閃縮。有學者亦指美資背景的彭博動機不純，此時刊登相關報道，用意「你懂的！」

黎智英涉嫌刑恐東方記者的案件，控辯雙方於8月28日結案陳詞完畢，而法庭於今日（9月3日）作出裁決。不過未待案件審結，彭博新聞社香港分社在8月27日刊出一篇有關以"As China Hits Jimmy Lai"「中方打擊黎智英」為標題的報道，大肆談及黎智英涉嫌刑恐東方記者案的案情。

東方對報道感莫名奇妙，向彭博提出7項質詢，首先該報道標題指「中方打擊」，中方不是東方，不明與東方有何關係。其次，該報道以大篇幅撰寫黎智英遭中方打擊，惟當中亦並無任何憑據。該報道更提到「蘋果日報滅亡幾乎肯定會令東方日報得益」，但完全缺乏理據解釋。報道更刻意提及東方高層的背景，未知有何原因。

該報道又指「東方派記者『追蹤』黎智英，引發2017涉嫌刑恐記者事件」，事實上採訪公眾人物是傳媒天職，未知彭博是否認為記者採訪時遭受不禮貌對待，甚至疑遭刑事恐嚇，都是合理的事。報道又提及東方等數間傳媒曾於2014年報道，黎智英是泛民運動金主。然而其實多間傳媒亦曾有相關報道，難明該報道亦要就此刻意點名東方。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，彭博是美資背景媒體，而黎智英一向與美國有關連，在有關案件裁決前夕，彭博刊登相關報道，動機可謂「你懂的！」同時在現時中美關係緊張的敏感時刻，或令人聯想到欲打擊中國政府的政治目的。

翻查資料，黎智英曾多次接受彭博訪問，全屬正面報道。上月10日，黎遭警方國家安全處拘捕，並涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐及煽動意圖等罪名。4日後，黎智英接受彭博電視訪問，聲稱被「莫須有」罪名拘捕，相信是因為反對《港區國安法》立法後，令他面對一連串控罪。

而在去年8月，黎亦曾接受彭博商業周刊訪問「唱好」壹傳媒，並大肆推銷網上訂閱。他又聲稱《蘋果日報》受打壓虧損多年，但每逢示威日壹傳媒網站點閱率會大增。在該訪問中，黎更辯稱雖然自己會捐款給泛民政黨和立法會政治人物，但他沒拿過一毛錢支持示威者。

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