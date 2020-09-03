第6期活化歷史建築伙伴計劃截止　景賢里收18份計劃書

第6期活化歷史建築伙伴計劃今(3日)截止申請，發展局表示，今期計劃涵蓋4幢歷史建築，共收到42份計劃書，當中，灣仔司徒拔道大宅景賢里的活化計劃書最多，共有18份。

景賢里位於司徒拔道45號，原名「禧廬」，1937年由廣東新會殷商岑日初及岑李寶麟興建。當時，山頂一向是外籍人士聚居地，大宅的位置象徵當時華商階層崛起，也展示高尚住宅區開始在半山區成形的香港早期歷史。1978年，大宅售予涼果大王邱子文及其子邱木城，易名為景賢里。

2007年，業主疑重建景賢里，安排工人拆除瓦頂，最終政府與業主進行非原址換地才成功將其保住，但景賢里曾兩次被納入活化歷史建築伙伴計劃，最終均流標收場。

除景賢里外，其餘3幢歷史建築，分別是荃灣青山公路汀九段的前律敦治家族的私人住宅「白樓」、大潭篤原水抽水站員工宿舍群，以及馬灣芳園書室，三者分別收到10份、9份和5份活化計劃書。

另外，古物古蹟辦事處建議將中環畢打街12號、落成接近100年的畢打行，確認為一級歷史建築；同時建議將薄扶林沙宣道33號大宅及其車庫，列為二級歷史建築。

古蹟辦獨立歷史建築評審小組亦完成了3幢建築物的歷史評估，當中上環蘇杭街112號一幢私人住宅，建於1900年代，是百年老店「源吉林」盒仔茶的店舖，小組建議將其列為一級歷史建築。至於西營盤第二街公共浴室，以及九龍城衙前塱道24號一幢私人住宅，分別建議列為二級及三級歷史建築，相關建議將作一個月公眾諮詢。

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