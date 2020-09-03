天氣預報：明日偶有陽光及酷熱　最高氣溫33°C

華南天色普遍晴朗，天文台於晚上11時錄得氣溫30度，相對濕度84%。酷熱天氣警告現正生效。

颱風「海神」已增強為強颱風。在下午10時，海神集結在鹿兒島之東南偏南約1310公里，預料向西北偏西移動，時速約16公里，橫過西北太平洋，並繼續增強。

預測今晚(3日)大致多雲，局部地區有驟雨，明日(4日)部分時間有陽光及天氣酷熱，氣溫介乎28至33度，下午有一兩陣雷暴，吹微風，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高；展望周末至下周初天氣炎熱及短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

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