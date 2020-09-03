港區國安法：居英草案10月二讀　英議員倡讓所有港人申BNO

《港區國安法》實施後，英國宣布將向近300萬名有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人及家屬提供入籍途徑，在當地工作及定居6年後就可申請入籍成為公民。英國自由民主黨近日提案，要求政府重新向所有港人提供申請BNO；該草案10月23日在國會二讀。

自由民主黨周四（3日）在網站發文，批評《港區國安法》旨在鎮壓過去1年的抗議活動，形容是「喪鐘」；又指有法律及人權組織均認為該法不只針對示威者，更會永久損害香港在「一國兩制」框架下，所承諾的自由和民主。該黨指英國政府的BNO新政策「不夠好」，因為該政策「遺下」很多參與示威的年輕港人。

自由民主黨國會議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）提交草案，要求政府容許所有香港人申請BNO，並為他們提供居留權，容許他們可在英國無限期居留或工作。自由民主黨強調，英國政府必須確保「不會遺下任何一個人」，而不論BNO身份如何，港人的權利及自由必須得到保護。

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