擅取將軍澳門診深喉唾液樣本收集箱　警拘八旬翁

今日(3日)下午1時許，一名姓周(82歲)阿伯到將軍澳寶寧路普通科門診診所取藥後，期間他發現雨勢頗大，隨手拿起診所外一個紙皮箱擋在頭上避雨，便急步離開。至下午職員點算檢樣本瓶時，發現少了一箱，翻查閉路電視錄影，原來周伯擸走的紙皮箱內有多個深喉唾液檢測樣本瓶，職員遂報警求助。警員趕至診所調查，並根據閉路電視錄影，將涉嫌盜竊的周伯拘捕，並在厚德邨停車場尋回該深喉唾液檢測樣本紙箱，將軍澳警區反黑組正跟進事件。

將軍澳醫院發言人表示，醫院於今日下午收到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所報告，發現遺失了放置於診所外的深喉唾液樣本收集箱。診所職員發現事件後隨即於診所附近範圍搜查，並翻查閉路電視紀錄。根據閉路電視紀錄，發現有關收集箱於下午約1時被1名年長男子取去，診所已報警求助。診所職員其後嘗試致電一位於上述時間取藥後離開診所的年長病人，該病人承認擅自取去收集箱，並已把該箱棄置在厚德邨停車場。警方於診所匯報有關情況後於晚上約7時45分在厚德邨停車場尋回有關收集箱，現已把收集箱交回診所。

診所將個別致電今日在收集箱交回深喉唾液樣本人士重新提交唾液樣本，並呼籲今日曾遞交樣本到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所的市民，可聯絡診所（電話：2191 1083）查詢有關安排。

由於樣本包內存有個人資料，診所會將事件呈報個人資料私隱專員公署。有關診所會檢視樣本收集箱的保安安排，並就事件引致市民不便致歉。

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