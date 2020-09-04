部分遊樂場所有條件重開　波友技癢衝上桌球室一展身手

因應新冠肺炎疫情放緩，政府在本周三宣佈有條件放寬限聚令，由本周五(4日)起，除容許餐廳晚市堂食至晚上10時，健身中心、按摩院、桌球室和保齡球場等可有條件重開，為期7日。

今日凌晨，旺角金雞廣場一間桌球室在有條件下重開，記者現場所見，內裡有10多張波枱，但只有2張有波友使用。有從事飲食業的波友William表示，早前收緊的限聚令措施，令他很久沒有打桌球，當他知道今日有條件放寬後，便第一時間到「波樓」一展身手。

按照政府指示，今日起再放寬的防疫措施，包括延長食店晚市堂食至10時，但維持每枱2人上限及入座人數不可超過一半。繼美容院、戲院及戶外運動場所重開後，健身中心和按摩院亦可以重開。除溜冰場外，其餘遊樂場所可以重開，包括桌球室和保齡球場，每張桌球枱或球道不可多於4人使用。不過，酒吧、遊戲機中心、派對房、卡拉OK及運動處所如籃球和足球場等須繼續關閉。

除飲食等特殊情況，使用者須戴口罩，健身器械或按摩牀位之間須保持1.5米距離，或以隔板隔開。